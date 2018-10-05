Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili flaş açıklama!

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İnternet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam eden vatandaşlar aynı zamanda sosyal mecralardan da sorunun çözülmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Kalın'ın o açıklamaları;