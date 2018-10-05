Son dakika haber: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte memurların yeni maaşı...

2019 Ocak memur maaşı ne kadar en düşük kaç lira Memur maaş zammı ne kadar olacak? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra Ocak ayında memurların alacağı yeni maaşlar belli olacak. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Eğer yeni enflasyon tahminleri açıklandıktan sonra memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.15 civarında zam yapılacak. 2019 memur maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte yeni memur maaşlarıyla ilgili tüm detaylar.

ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE MEMURUN ZAM ORANI DA BELLİ OLDU

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yapılan hesaplamalara göre Eylül ayında yüzde 24.52 olarak açıklanan yıllık enflasyona göre en düşük memur maaşının zammı bu gidişle 349 TL'den fazla olacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedef tutarı ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa memur ve memur emeklileri 2019 yıl başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacaktı. Fakat şimdiden yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 24.52 oldu.

YEP ile uyumlu yıl sonu rakamı gelirse memur maaşları toplamda yüzde 11.15 oranında zamlanmış olacaktı. Enflasyon farkı zammıyla birlikte ocak ayında en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecekti.

ENFLASYON FARKI ZAMMI 349 TL OLACAK

Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecekti. Çalışan memurlar içinse minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak. Ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacaktı.

3 Ocak tarihinde, sayıları 36 bini bulan malul ve vazife malulü ile 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alanların maaşı da artacak. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8 65 oranında zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2 149 TL'ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133TL'ye yükselmişti.

MEMUR AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 9.84, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 9.34 ARTACAK

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için yüzde 9.17 oranında artış yapılmıştı. Üç aylık dönemde ise TÜFE yüzde 9.34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9.34 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Yapılacak bu artışlarla ocak ayında en düşük maaş ve aylıklar şöyle olacak:

Memur maaşı: 3 bin 441 lira,

Emekli memur aylığı: 2 bin 360 lira

SSK emekli aylığı: Bin 874 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 677 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 273 lira (Habertürk)

En son haberler neydi?

2019'da zamlı memur maaşları

Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan enflasyon hedefi tutar ve yıllık enflasyon yüzde 20.8 olduğu takdirde aylık enflasyon oranı yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. Böylelikle memur ve memur emeklileri 2019 yılı başında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Memur maaşları toplamda yüzde 11.15 zamlanmış olacak.

Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zammı temmuz ayında aldı. Memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükseldi.

3 Ocak 2019'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı'na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu.

Habertürk'ün haberine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak'ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.