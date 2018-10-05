Son Dakika haber: Çeyrek altın fiyatları şuan ne durumda? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim

Bireylerin altın fiyatlarına olan ilgisi devam ediyor. Haftayı inişli çıkışlı bir seyir ile geçiren altın, son iş gününde de aynı durumu devam ettiriyor. Gerek yatırım gerekse hediye için tercih edilen altın, dolar ve euronun aksine insanımızın en çok benimsediği ekonomik nesnelerden birisi konumunda. Sizler için 5 Ekim Cuma günü canlı altın fiyatlarını listelerken gram ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere diğer çeşitlerin fiyatlarını da derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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