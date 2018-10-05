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haber: fiyatları şuan ne durumda? - Gram ve çeyrek ne kadar? 5 Ekim

piyasasında hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Kültürümüzde gerek yatırım açısından gerekse hediyelik eşya olarak dolar ve euronun aksine daha çok tercih edilmektedir. Bu hareketlilik arasında da özellikle. Sizler için derlediğimiz haberimizde, gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar ve fiyatlarını listeledik. 5 Ekim güncel ve canlı çeyrek burada!

Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 17:25
Son Dakika haber: Çeyrek altın fiyatları şuan ne durumda? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim

Bireylerin na olan ilgisi devam ediyor. Haftayı inişli çıkışlı bir seyir ile geçiren altın, son iş gününde de aynı durumu devam ettiriyor. Gerek yatırım gerekse hediye için tercih edilen altın, dolar ve euronun aksine insanımızın en çok benimsediği ekonomik nesnelerden birisi konumunda. Sizler için 5 Ekim Cuma günü nı listelerken gram ve fiyatları başta olmak üzere diğer çeşitlerin fiyatlarını da derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatlarına ulaşmak için her zaman olduğu gibi doğru adrestesiniz. Piyasalardan en güncel ve canlı altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatları!

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Son Dakika haber: Çeyrek altın fiyatları şuan ne durumda? - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim
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