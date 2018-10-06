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"40 milyon hedefi aynen devam ediyor"

Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonu hedeflerine ilişkin, "40 milyon turist hedefimize aynen devam ediyoruz. 36 milyon olarak başladı, 38 milyon oldu, inşallah hedefin yakalanacağını düşünüyorum." dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:17
40 milyon turist hedefi aynen devam ediyor

Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, 'de bu yıl yoğun şekilde ziyareti yaşandığını söyledi. Türkiye'de, farklı ülkelerden gelen turistlere sunulacak her türlü ürünün ve imkanın bulunduğunu dile getiren Bağlıkaya, turist sayısında artış beklediklerini vurguladı.

"HEDEFİN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının e olumlu yansıdığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Bu yıl hiçbir pazarda düşüş yaşamadık. Yine aynı şekilde artış bekliyoruz. 2014-2015 yılının üstünde artışlar var. Ülkemizin değişik turistlere
sunacak her türlü ürünü var. Kış turizmi için kayak merkezleri, yaylalarımız, sağlık turizmi için imkanlarımız var. 40 milyon turist hedefimize aynen devam ediyoruz. 36 milyon olarak başladı, 38 milyon oldu, inşallah hedefin yakalanacağını düşünüyorum."

Bağlıkaya, turizm gelirlerinin artırılması konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Harcama kapasitesi yüksek olan pazarları biraz daha aktive etmemiz gerekiyor. Bunun için bakanlığımız başta olmak üzere hep beraber çalışıyoruz." diye konuştu.

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"40 milyon turist hedefi aynen devam ediyor"
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