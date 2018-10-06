Afrikalı işadamları İstanbul’a geliyor

Afrika
ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ikincisi, 10-11 Ekim'de İstanbul
'da düzenlenecek. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak organizasyonda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini ve yeni işbirliği anlaşmalarının imzalanmasını hedeflediklerini belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bu yıl, 'Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika' temasıyla ikincisini düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda, 49 Afrika ülkesinden 30'u aşkın bakan ve 1.000'e yakın iş insanını ağırlayacağız. 2 bine yakın Türk iş insanı iki gün boyunca burada olacak. Yapılacak görüşmelerle bu dev buluşmanın yeni işbirliklerine sahne olacağını düşünüyoruz" dedi.