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F-35 savaş uçakları hakkında flaş açıklama!

F-35 savaş uçaklarının 'ye teslimatının durdurulması durumunda, tedarik zincirinin zarar görebileceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayabileceği ortaya kondu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:13
F-35 savaş uçakları hakkında flaş açıklama!

menşeli yayın kuruluşu Bloomberg, haberinde, 'yi havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider olarak nitelendirerek, 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35'lerin en önemli parçalarının Türkiye'de üretildiğine dikkat çekti.

F-35'lerin 12 milyar dolar değerindeki parçalarını Türkiye'den 10 şirketin ürettiği belirtilen haberde, kokpit ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların da dünyadaki tek kaynağının Türkiye olduğu vurgulandı.

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Haberde, F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi kilit parçalarının Northrop Grunman ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ortakları tarafından ürettiğine değinilerek, "F-35'lerin Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zinciri zarar görebilir ve uçak üretimi kesintiye uğrayabilir." ifadeleri kullanıldı.

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F-35 savaş uçakları hakkında flaş açıklama!
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