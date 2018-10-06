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Güneş sine 1 milyar $’lık yatırım

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Güneş enerjisine 1 milyar $’lık yatırım
Yenilenebilir hamlesi ile dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedefleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ikinci Güneş Enerjisi Santrali ihalesi için çağrıya çıktı. Bu kapsamda , ve 'de güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla toplam bin megavat bağlantı kapasiteli üç ayrı ihale yapılacak. Buna göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde kullanım hakkı 30 yıl olacak 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek. Başvurular, 31 Ocak 2019 tarihine kadar teslim edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "1.000 mw'lık güneş enerjisi santralini 1 milyar doların üzerinde bir yatırımla gerçekleştireceğiz" dedi.
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Güneş enerjisine 1 milyar $’lık yatırım
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