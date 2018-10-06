Hazine arazilerine 23 bin başvuru

Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Hazine
ye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya bugüne kadar 22 bin 860 çiftçinin başvuruda bulunduğunu bildirdi. Kira bedelinin nasıl ödeneceğine ilişkin detayları da paylaşan Kurum, "Çiftçilerimiz kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını 2 taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.