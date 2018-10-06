İş dünyasında eşitliğin yol haritası belirlendi

Genç
Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD
) Kadın Çalışma Grubu'nun öncülüğünde hayata geçirilen "Eşitlik Hareketi"ni önceki gün İstanbul
'da tanıtıldı. Kadınların iş hayatında daha aktif olmalarına ve Türkiye
'nin geleceğe eşit adımlarla yürümesine katkıda bulunmayı amaçlayan hareketin detayları paylaşıldı ve "Eşitlik Zamanı" filminin gösterimi yapıldı. GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, yönetim kurulu olarak tüm çalışmalarını dönüşüm vizyonu altında topladıklarını belirterek şunları söyledi: "Dönüşüm bireyden başlayan, kurumlarla etki alanını artıran ve nihayetinde, toplumun tamamına sirayet etmesi beklenen bir yol haritasıdır. Bu yola çıkarken her katman için farklı bir başlık belirledik ve kadın, dijitalleşme ve sanat konu odakları üzerinden dönüşüme katkı sağlayacak projeler üretmeye karar verdik. Kadının dönüştürücü gücünü merkeze aldık." GYİAD Kadın Çalışma Grubu Başkanı İlkay Demirdağ da kadınların toplumun yarısı, kalkınmanın anahtarı ve ekonominin can damarı olduğunu belirterek, kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri almasının önemine vurgu yaptı