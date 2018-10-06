Sermayesi yabancı, kendisi yerli

Hükümetin, vatandaşın ekonomik çıkarlarını korumak ve fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yaşama geçirdiği yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin ayrıntılar netleşti.
Yurtdışından ithal edilen ve Türkiye
'de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecek. Sermayesi yabancı olan ama Türkiye'de yatırım yapan, katma değer üretenlerin malları ise yerli üretim sayılacak. ÜRETİM YERİ TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı'nın yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliği yürürlüğe girdi. Buna göre, perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde logo kullanmaları zorunlu tutuluyor. Türkiye'de çıkarılan madencilik ürünleri, ülkede toplanan bitkisel ürünler, doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünlerinde de "yerli üretim" logosuna yer verilecek.
Yerli üretim logosu, etiketler ve fiyat listelerine, kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek. Söz konusu logoya, belirlenen orijinal renklerinde ve şeklinde yer verilecek. LOGOYA SIKI TAKİP
Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar söz konusu tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olacak. Tebliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde, bu aykırılık valiliğe bildirilecek.