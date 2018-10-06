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Son dakika haber: 'dan emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklama!

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kabine Toplantısında soruları yanıtladı. Yöneltilen sorular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 'de bulunmaktaydı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.10.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 09:58
Son dakika haber: İbrahim Kalın'dan emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklama!

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam eden vatandaşlar aynı zamanda sosyal mecralardan da sorunun çözülmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Kalın'ın o açıklamaları;

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Son dakika haber: İbrahim Kalın'dan emeklilik yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklama!
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