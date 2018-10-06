Son dakika haberler: Ocak 2019 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

Türkiye'de 6 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında 2019 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili araştırmaları hız kesmeden sürdüren çalışanlar için ilk detaylar netleşmeye başladı. Asgari ücretin netleşmeye başlanacağı tarihin Aralık ayında olması bekleniyor. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

2019 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ile ilgili çalışanların araştırmaları sürerken diğer yandan talepleri ise 2000 lira olması yönünde. Bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrılar yapan milyonlarca işçiyi sevindiren bir diğer detay ise 2019 Mart ayında yerel seçimlerin olması yönünde umutlu bakabiliyorlar.