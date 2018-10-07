HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! EYT için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar () ile ilgili son dakika açıklaması! EYT için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar () konusu vatandaşlar tarafından sıkça aratılan ve merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar birçok kişiyi heyecanlandandır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hakkında yöneltilen soruya cevap verdi. Peki EYT'de son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.10.2018 08:30
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! EYT için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar () konusu birçok kişinin merak ettiği ve araştırma yaptığı konuların başında geliyor. Özellikle son dönemlerde yapılan açıklamalar büyük bir merak içinde takip ediliyor. Merak içinde beklenen konuyla ilgili sosyal medyadan da talepler dile getiriliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan son dakika gelişmesi konuyla ilgilenen vatandaşları meraklandırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü geçtiğimiz aylarda EYT ile ilgili açıklama da bulunmuştu. Yine geçtiğimiz günlerde Kalın'dan bir açıklama daha geldi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın o açıklamaları;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! EYT için yasa çıkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN