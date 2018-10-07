Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika açıklaması! EYT için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu birçok kişinin merak ettiği ve araştırma yaptığı konuların başında geliyor. Özellikle son dönemlerde yapılan açıklamalar büyük bir merak içinde takip ediliyor. Merak içinde beklenen konuyla ilgili sosyal medyadan da talepler dile getiriliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan son dakika gelişmesi konuyla ilgilenen vatandaşları meraklandırdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz aylarda EYT ile ilgili açıklama da bulunmuştu. Yine geçtiğimiz günlerde Kalın'dan bir açıklama daha geldi.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın o açıklamaları;