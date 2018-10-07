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kamulaştırma kararları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce Diyarbakır ve ’da yer alan bazı petrol arama sahalarında yapılacak çalışmalar için bazı parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 10:54
Enerjide kamulaştırma kararları

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, N.V. Turkse Perenco şirketinin Diyarbakır, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ise ili için yapmış olduğu başvuruları değerlendiren Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, istimlakinde kamu yararı bulunan ve anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Diyarbakır'daki toplam 59 bin 608 metrekarelik üç, Adana'da ise 5 bin 935 metrekarelik bir arazinin kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

Kamulaştırılacak taşınmazlar, Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin sınırları içinde yer alıyor.

Adana'da yer alan ve doğalgaz boru hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan araziler üzerinde Adana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunuyor.

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Enerjide kamulaştırma kararları
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