Fenerbahçe halktan alıp topçuya ödeyecek

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), bedelle sermaye artırımı onayı alan Fenerbahçe
'nin, bu operasyondan elde edeceği geliri kullanım yeri netleşti. SPK, Fenerbahçe'nin 28 milyon 280 bin TL olan sermayesini, yüzde 250 oranında bedelli artırarak 98 milyon 980 bin liraya çıkarılmasına onay verdi. Sermaye artırımında yeni ihraç edilecek 70 milyon 700 bin adet hissse için, ortaklar 5 TL ödeme yapacak. Fenerbahçe bu sermaye artırımından toplam 353.5 milyon TL gelir sağlayacak.
Bu gelirin 116.2 milyon TL'sini borsada küçük ortaklardan, 237.3 milyon TL'si ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nden elde edilecek. Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den yapılan açıklamada, sermaye artırımından sağlanacak kaynağın işletme sermaye ihtiyacının karşılanması ve özsermayenin güçlendirilmesinde kullanıcağı belirtildi.
Kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, futbolcu ve tenik kadro ile menajer ödemeleri de bu gelirden yapılacak. Gelirin 297.5 milyon TL'si ile futbolcu ve teknik kadroya ödeme yapılacak. 34.4 milyon TL'si finansal borçlar, 2.4 milyon TL'si ise menajerlere gidecek.