Hiç kimse bize diz çöktüremeyecek

Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, döviz kurunun bir anda böylesine büyük bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir" dedi. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen iki ayı bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını söyledi. YÜKSELİŞ BAŞLAYACAK
Her krizin beraberinde birçok fırsatı da getirdiğine değinen Başkan Erdoğan, "Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için normal şartlarda yıllara sari olarak yapabileceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri kısa sürede hayata geçirdik geçiriyoruz. İnşallah yaklaşık iki aylık bir aradan sonra yeniden bir toparlanma ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum" dedi. KÜLAHLARI DEĞİŞİRİZ
Türkiye'yi hâlâ siyasi ve ekonomik vesayetin temsilcisi uluslararası kuruluşların kucağına itmek isteyenlere cevabı bu şekilde verdiklerini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkemizi kendi reçetelerimizle, çözümlerimizle, programlarımızla hedeflerine ulaştıracağız. Elbette her türlü yatırıma, desteğe, katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize egemenliğimize ve geleceğinize göz dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz. Yeniden Türkiye'nin aynı cendereye sokulmasına izin vermeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz." Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın olmayacağına işaret eden Erdoğan, "Kendi ayakları üstünde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir. Aksi yöndeki tüm dedikodular, iftiralar, yalanlar, FETÖ'cü hainlerin, PKK'lı katillerin, varlıklarını ülkemize ve milletimize düşmanlık üzerine bina etmiş kifayetsiz muhterislerin eseridir" yorumunu yaptı. ÖNCE EKONOMİYİ ÖĞREN CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu zat, Türkiye'nin borcunu çeviremeyeceğini ima etmeye çalışıyor. Her şeyden önce ülkemizin ekonomik büyüklüğü onun söylediği rakamların kat be kat üzerindedir, be hey cahil, önce bunu bir öğren. Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur. Ana muhalefetin başındaki zat, 'Kriz' diyor. Türkiye'de bir defa kriz yok. Önce bir ekonomiyi öğren." MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMEYİZ
Bazılarının krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karıştırdığına işaret eden Erdoğan, "Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına dair yoğun şikâyetler alıyoruz. Milletime sesleniyorum, bunun adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler" uyarısında bulundu. Fırsatçılarla serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde mücadele edeceklerini, gereken yaptırımları uygulayacaklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgeninden çıkarana kadar gereken her türlü tedbiri alacak, adımı atacağız" dedi. Kredi imkânlarının daralması sebebiyle sıkıntı yaşamalarına rağmen sanayicinin, tüccarın, esnafın çarklarını döndürmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, her sektörün önünü açmak için çeşitli programlar hazırladıklarına işaret etti. BİZ BİZE YETERİZ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu zat ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücreti mukabili tutulmuş bir danışman firması üzerinden sorduğu sorularla bizi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bütün bakan arkadaşlarıma, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok biz bize yeteriz. Türkiye, evet bir dönem sadece ekonomisini değil, her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Peki bu ne zaman olmuştur biliyor musunuz? Türkiye bu felaketi tek parti CHP ve onun milli şefi İnönü döneminde yaşamıştır." CHP FABRİKALARI KAPATTI
Erdoğan, Osmanlı'nın son dönemlerinde ve cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal'in idaresindeki ilk yıllarında birçok fabrika yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Sonra tek parti CHP'si bu fabrikaların hepsinin kapısına kilit vurmuş, savunma sanayi teşebbüslerini adeta birer birer boğmuştur. Nuri Demirağ'ın uçak ve tren fabrikası, Nuri Killigil'in silah fabrikası gibi teşebbüslerin önü tek parti CHP tarafından kesilmiştir."