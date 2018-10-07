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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili son dakika gelişmesi! - açıkladı...

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kabine Toplantısında soruları yanıtladı. Yöneltilen sorular arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 'de bulunmaktaydı. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 7.10.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 07:42
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili son dakika gelişmesi! - İbrahim Kalın açıkladı...

Son dakika haberi... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. üzerinden konuyla ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam eden vatandaşlar aynı zamanda sosyal mecralardan da sorunun çözülmesi yönünde talepte bulunuyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Kalın'ın o açıklamaları;

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili son dakika gelişmesi! - İbrahim Kalın açıkladı...
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