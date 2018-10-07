Son dakika haberi: Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyren altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ekim

Altın fiyatlarında son dakika haberlerini takip etmek için doğru adrestesiniz. Haftayı inişli çıkışlı bir grafikle sürdüren altın, haftanın son gününde de aynı seyrini sürdürüyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde 'çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

İlerleyen sayfalara bakarak fiyatını merak ettiğiniz altın çeşidinin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte 7 Ekim Canlı ve güncel altın fiyatları listesi!