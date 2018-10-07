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haberi: Güncel ve canlı şu an ne kadar? Gram çeyren altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ekim

Canlı konusunda piyasalarda yaşanan hareketliliği devam ediyor. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan altın, yatırım başta olmak üzere hediye tercihlerimiz için de önem arz etmektedir. Hatta öyle ki, dolar ve eurodan bile daha çok tercih edilebilmektedir. Sabah.com.tr olarak sizler için derlediğimiz haberimizde, son dakika güncel ve piyasasını yakından izlerken 22 ayar, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatlarını listeledik. İşte bugün güncel ve çeyrek altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 7.10.2018 17:37
Son dakika haberi: Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyren altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ekim

nda haberlerini takip etmek için doğru adrestesiniz. Haftayı inişli çıkışlı bir grafikle sürdüren altın, haftanın son gününde de aynı seyrini sürdürüyor. Türk insanının ekonomide her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer alan altın fiyatları, başta yatırımcısı olmak üzere birçok insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazırladığımız haberimizde ' bugün ne kadar?' sorusuna yanıt verirken gram, yarım, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da listeledik.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

İlerleyen sayfalara bakarak fiyatını merak ettiğiniz altın çeşidinin kaç TL'den işlem gördüğünü görebilirsiniz. İşte 7 Ekim Canlı ve güncel altın fiyatları listesi!

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Son dakika haberi: Güncel ve canlı altın fiyatları şu an ne kadar? Gram çeyren altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ekim
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