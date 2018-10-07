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Son dakika: Ocak ücret mı ne kadar, kaç TL olacak? zam oranı ile ilgili flaş gelişme!

genelinde 6 milyonu aşkın çalışanın beklediği müjdeli haber gelmeye başladı. Milyonlarca bekleyen li çalışanların internet üzerinde en çok arattığı konuların başında 2019 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken, detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sabah.com.tr ekibi olarak tüm bu sorularınızın yanıtını sizler için hazırladık... Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.10.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 07:43
Son dakika: Ocak 2019 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zam oranı ile ilgili flaş gelişme!

'de 6 milyonun üzerinde li çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında ücret mı ne kadar olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili araştırmaları hız kesmeden sürdüren çalışanlar için ilk detaylar netleşmeye başladı. Asgari ücretin netleşmeye başlanacağı tarihin Aralık ayında olması bekleniyor. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

2019 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ile ilgili çalışanların araştırmaları sürerken diğer yandan talepleri ise 2000 lira olması yönünde. Bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrılar yapan milyonlarca işçiyi sevindiren bir diğer detay ise 2019 Mart ayında yerel seçimlerin olması yönünde umutlu bakabiliyorlar.

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Son dakika: Ocak 2019 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zam oranı ile ilgili flaş gelişme!
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