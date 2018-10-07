Telefonlar ölçüm cihazına dönüşüyor

tutkunlarının en büyük merakı laboratuvarda kullanılan pahalı ölçüm cihazlarını, ekonomik şekilde evlerinde kullanabilmek. İşte bu ekonomik ölçüm cihazı tutkusunu projelerinin merkezine yerleştiren Compocket
girişimi 2017'de Selim Coşkun Güler, Burak Deniz ve İlayda Büyükdoğan tarafından kuruluyor. Compocket, elektronik laboratuvarında kullanılan ölçüm cihazlarını yeniden tasarlayarak mobil ve bilgisayar tabanlı, taşınabilir, kompakt bir cihaza dönüştürüyor. Hâlihazırda bulunan büyük, karmaşık ve pahalı olan bu cihazlar artık cepte taşınabilir hale geliyor. Elektroniğe dokunan insanların karşılaştığı problemleri çözebilmesi için gereken ölçüm cihazlarına olan ihtiyaç, bu genç mühendislere adeta ilham olmuş. MOBİL OSİLOSKOP
Gençlerin girişimiyle öğrenciler, öğretmenler, mühendisler ve geliştiriciler kısacası elektronikle ilgili olan her birey ve kurum ihtiyaç duyduğu cihazları artık kolayca kullanabiliyor. Hatta cihazlar rahatlıkla satın alabildikleri ve yanlarında taşıyabildikleri bir forma kavuşmuş oluyor. Compocket girişiminin ilk ürünü Minis adında bir mobil osiloskop. Cihaz, ölçümlerin görüntülenmesi için bir akıllı telefon
veya bilgisayarla bağlantı kuruyor. USB ile telefona veya bilgisayara bağlanan Minis, direkt ölçüm yapmak için kullanılıyor. Geçen ay beta sürecine giren girişimin ölçüm çözümlerini 25'i aşkın kullanıcı deneyimliyor. Girişim aldığı geri bildirimlere göre, cihazlarda kullanıcı deneyimine odaklanarak tasarım yapıyor. KARMAŞIK DEĞIL BASIT, PAHALI DEĞIL
EKONOMIK ediyor: "Eski, karmaşık ve pahalı ürünleri ya da hizmetleri, yenilikçi teknolojilerle sadeleştirerek, kullanıcılarına mutluluk verici deneyimler sunmak ve bu ürünlerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olarak topluma fayda sağlamayı hedefliyoruz. Gelecekte yeni ürünler tasarlayıp, ürünlerimizi tüm dünya ile buluşturmak ve kalitesinden söz ettiren bir mühendislik şirketi olmak istiyoruz." Compocket, gelir modelini cihazların doğrudan müşterilere satışı ve sonrasında yazılım eklentilerinin satışıyla elde etmeyi hedefliyor. İş Bankası
'nın girişim hızlandırma programı Workup'tan destek alan Compocket girişimcileri düzenlenen eğitimler, alanında tecrübeli mentor takımı ve disiplinli bir şekilde girişimcilerini takip etmesinin avantajlı olduğunu vurguluyor.