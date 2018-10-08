Antepfıstığında hasat üç katına çıkacak

Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı antepfıstığı rekoltesinde rekor artış yaşandığını belirterek, "2018 yılı antepfıstığı rekoltesinin 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi. Türkiye
'nin, antepfıstığı üretimiyle 2016 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada ABD ve İran
'ın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, 2017'de fıstık rekoltesinin 78 bin ton olarak gerçekleştiğini anımsattı. 2002 yılında 2.1 milyon dekar olan antepfıstığı üretim alanının 2017'de 3.2 milyon dekar alana yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, kişi başı antepfıstığı tüketiminin 1.5 kilogram düzeyinde olduğunu aktardı.