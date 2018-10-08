Avrupa seferlerinin yüzde 6,2'si İstanbul'dan yapıldı

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, bu yılın 9 ayını kapsayan süreçte yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde belirgin bir artış yaşandı.

2018'in Ocak-Eylül döneminde Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 105 bin 102, dış hatlarda 247 bin 63 geliş ve gidiş seferi yapıldı. Bu dönemde, havalimanından toplam 352 bin 165 çıkış ve uçuş icra edildi. Yılın 9 aylık döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 175 bin 648 sefer yapıldı. İç hatlarda 110 bin 915, dış hatlarda 64 bin 733 sefer, bu havalimanından düzenlendi.

İSTANBUL'DA BULUNAN İKİ HAVALİMANINDA, BU YILIN 9 AYINDA 527 BİN 813 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Geçen yılın aynı döneminde Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, iç ve dış hatlarda 512 bin 322 yapılmıştı. Bu yıl, geçen senenin aynı dönemine göre icra edilen uçuşlar 15 bin 491 arttı. Bu yılın 9 aylık sürecinde, 690 bin 767'si iç hat, 505 bin 417'si dış hat olmak üzere 1 milyon 196 bin 184 sefer, Türkiye'deki tüm havalimanlarından gerçekleştirildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (EUROCONTROL), 2018'in Ocak-Eylül döneminde Avrupa genelinde toplam 8 milyon 400 bin uçuş yapıldığını bildirmişti. Böylece, söz konusu dönemde, Avrupa'da düzenlenen tüm seferlerin yaklaşık yüzde 6,2'sinin İstanbul'dan yapıldığı hesaplandı.

YOLCU SAYISINDA 6.1 MİLYONLUK ARTIŞ

Atatürk Havalimanı'ndan, bu senenin Ocak-Eylül döneminde, geliş-gidiş seferleriyle taşınan yolcu sayısı 51 milyon 740 bin 245 olarak hesaplandı. İç hatlarda 14 milyon 838 bin 984, dış hatlarda 36 milyon 901 bin 261 yolcu, bu dönemde havalimanında ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, bu yılın Ocak ile Eylül ayları arasında taşınan yolcu sayısı iç hatta 17 milyon 227 bin 635, dış hattlarda 8 milyon 730 bin 589 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde havalimanında, 25 milyon 958 bin 224 yolcu misafir edildi.

İstanbul'daki havalimanlarından 2018'in 9 ayında geçen yolcu sayısı 77 milyon 698 bin 469 olarak hesaplanırken geçen yılın aynı dönemine göre 6 milyon 186 bin 100'lük artış sağlandı. Geçen yılın ilk 9 ayında İstanbul'daki havalimanlarında, 71 milyon 512 bin 369 yolcu misafir edilmişti.