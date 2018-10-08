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Bakan Albayrak'tan 'nin tavsiye kararının ardından flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı 'nin tavsiye kararı ardından yaptığı açıklamada "15 milyon tl’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak, bu kararı alan bankalar birliği’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 12:16
Bakan Albayrak'tan TBB'nin tavsiye kararının ardından flaş açıklama!

İşte TBB'nin son dakika tavsiye kararının ardından Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları:

Bankalar Birliği'nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum.

Bakan Albayrak'tan TBB kararı ardından flaş açıklama!

"BU KARAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

15 milyon TL'nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum.

İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.

ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE PROGRAMI YARIN AÇIKLANACAK

Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız.

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Bakan Albayrak'tan TBB'nin tavsiye kararının ardından flaş açıklama!
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