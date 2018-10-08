Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin KOBİ'lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararını değerlendirdi.

Avdagiç, "Bankaların KOBİ'lerin 15 milyon TL'nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, TBB'nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ'lere kullandırmalı." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlamasının çok yararlı olacağını vurguladı.

Avdagiç, "6 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadelendirme KOBİ'ler için çok olumlu. TBB'nin kararını takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ'lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. İTO olarak banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ'lere de sağlanması ihtiyacını 10 gün önce yaptığımız yazılı bir açıklamada dile getirmiştik. TBB'nin tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok. TBB'ne yaklaşımlarından dolayısı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.