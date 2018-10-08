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" ellerindeki imkanı en üst seviyede 'lere kullandırmalı"

İstanbul Ticaret Odası () Başkanı , "ın ’lerin 15 milyon TL’nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, Türkiye Bankalar Birliği'nin () belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ'lere kullandırmalı" açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 14:48
Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ'lere kullandırmalı

, yaptığı yazılı açıklamada, 'nin 'lerin kredi larının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararını değerlendirdi.

Avdagiç, "Bankaların KOBİ'lerin 15 milyon TL'nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, TBB'nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ'lere kullandırmalı." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlamasının çok yararlı olacağını vurguladı.

Avdagiç, "6 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadelendirme KOBİ'ler için çok olumlu. TBB'nin kararını takdirle karşılıyoruz. , KOBİ'lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. olarak banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ'lere de sağlanması ihtiyacını 10 gün önce yaptığımız yazılı bir açıklamada dile getirmiştik. TBB'nin tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok. TBB'ne yaklaşımlarından dolayısı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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