Kooperatifçilikte 2 trilyon $’lık model

Ticaret Bakanlığı
sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için kolları sıvadı. Sosyal Kooperatifler Kanunu hazırlanıyor. Sosyal kooperatifler ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya'da olduğu gibi ekonomik kalkınmaya ve istihdam
oluşturmaya katkı sağlayacak. Yaşlılar, çocuklar için bakım hizmeti veren kooperatiflerin yanı sıra göçmen, eski hükümlü, engelliler gibi dezavantajı grupların çalışma hayatına kazandırılması için faaliyet gösteren kooperatifler kurulacak. Dünyadaki en başarılı bu tür 400 kooperatifin ciro toplamları 2 trilyon doları geçiyor. EKONOMİYE KATKI SUNACAK
Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal kooperatif modelini desteklemek için başlatılan proje kapsamında Ankara
'dan yola çıkan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin son durağı İzmir
oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal kooperatiflerin dezavantajı grupların istihdamında, kadınların işgücüne katılımında önemli bir araç olacağını söyledi. Bakan Pekcan, sosyal kooperatiflerin dönemsel ekonomik sorunların çözümüne katkı sunacağını belirterek, bu tür kuruluşların çoğalmasının önemli olduğunu belirtti. YENİ MODEL ANLATILIYOR
Toplam 11 ilin gezileceği bu proje ile sosyal amaçlı alternatif sunulan kooperatif modeli anlatılıyor. Özellikle dezavantajlı grupların sosyalleşmesi, ekonomiye kazandırılması, istihdam edilmesi, hem de insanların tek başına yapamayıp bir araya geldiklerinde bir takım şeyleri becerebilmelerini sağlamayı hedefliyor. 2.2 MİLYARLIK DESTEK
TÜRKIYE'DE 1990-2002 döneminde 681 kooperatife 99 milyon lira kredi kullandırılırken, son 15 yılda kredi verilen kooperatif sayısı yaklaşık 3 kat, destek miktarı da 22 kat artarak 2.2 milyar lira oldu. Hükümet kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması için de çalışma başlattı.