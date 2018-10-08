Son dakika: Altın fiyatları bu sabah ne kadar kaç tl? Gram tam çeyrek altın fiyatları 8 Ekim

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan inişli çıkışlı grafik ile doğru orantılı bir şekilde etkileniyor. Henüz sabah saatlerinde trendler listesinde kendine ilk sırada yer bulan altın ile ilgili en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırlıyoruz. Listede en çok aratılan başlık ise Çeyrek altın ne kadar kaç tl? sorusu aratılıyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak piyasalar ile ilgili tüm bilgileri hazırladık. İşte 8 Ekim güncel gram, tam, yarım, 22 ayar, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları ile ilgili merak edilen tüm bilgileri sizler için bu başlıkta hazırladık. İşte 8 Ekim güncel altın fiyatları listesi...