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Emekli maaşlarına müjdesi! - SSK BAĞKUR en düşük mı belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülke genelinde 12 milyonun aşkın emekliye gelecek olan zam ile ilgili detayları netleşmeye başladı. Temmuz ayında ve akabinde iki bayramda verilen emekli ikramiyeleri ile beraber yüzleri gülen vatandaşlar, bu yıl yapılması beklenen maaş artışı konusunda da araştırmalarına şimdiden başladılar. Sizler için derlediğimiz haberimizde, emekliye yapılacak olan zam miktarı konusunda detaylara değinirken merak ettiğiniz soruların da yanıtını vermeye çalıştık. Peki, emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte SSK Bağ-Kur en düşük ve konu ile ilgili diğer bilgiler

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:26
Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! - SSK BAĞKUR en düşük emekli zammı belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları konusunda yaşanan gelişmelerini sizler için hazırladık. Emeklinin refah düzeyini arttırmayı amaçlayan hükümet, Temmuz zammı ve bayram ikramiyeleri ile emeklinin yüzünü güldürmüştü. Aldıkları zam ve ikramiyelere sevinen milyonlarca emekli, şimdiden Ocaak zammı konusunda araştırmalara başladı. Enflasyon oranı ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşen zam, Ocak ayında da aynı şekilde gerçekleşecek. Peki, en düşük ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Gerek SSK gerekse Bağ-Kur emeklileri internet üzerinden 'emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?' ve 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının yanıtını arıyor. 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ile beraber şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek.

Sabah.com.tr olarak, ve en düşük emekli maaşı hakkındaki bilgileri derledik.

İlerleyen sayfalarımızdan konu ile ilgili güncel detaylara ulaşabilirsiniz.

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Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! - SSK BAĞKUR en düşük emekli zammı belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...
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