Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! - SSK BAĞKUR en düşük emekli zammı belli oldu! İşte merak edilen rakamlar...

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları konusunda yaşanan son dakika zam gelişmelerini sizler için hazırladık. Emeklinin refah düzeyini arttırmayı amaçlayan hükümet, Temmuz zammı ve bayram ikramiyeleri ile emeklinin yüzünü güldürmüştü. Aldıkları zam ve ikramiyelere sevinen milyonlarca emekli, şimdiden Ocaak zammı konusunda araştırmalara başladı. Enflasyon oranı ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşen zam, Ocak ayında da aynı şekilde gerçekleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Gerek SSK gerekse Bağ-Kur emeklileri internet üzerinden 'emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?' ve 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının yanıtını arıyor. 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ile beraber şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek.

Sabah.com.tr olarak, emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı hakkındaki bilgileri derledik.

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