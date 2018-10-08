Twitter dolandırıcılığa alet oluyor

Twitter
yayınladığı sponsorlu tweetler ile skandallara imza attı. Müşteri bilgilerini ele geçirmek için kullanılan bir tuzak olan 'geçmişe dönük aidatlarınızı almak için linke tıklayın' konulu tweetler sponsorlu olarak yayımlandı. Üstelik tweet hesabı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın ve Halkbank
gibi kurumlarında adı ve logosu bu twettlerde kullanıldı. M-erkez Bankası adıyla ve Halkbank adıyla atılan tweetler Phishing (Kimlik Avı) yoluyla müşteri bilgilerini ele geçirip hesapları ele geçiriyor. 'Kredi kartı aidatınızı almak için bugün son gün' şeklinde gelen SMS'ler benzeri olarak buradaki linklere cevap verilmemesi gerekiyor. Tüketici dernek temsilcileri, bu tür linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüldüğünü belirtiyor. Twittter'a yapılan yorumlar sonrası bankaların gerçek adresleri de mention'lanınca bankaların da hareket geçtiği görüldü. PARAYI VERENE AÇIK MI?
Ancak para karşılığı atılan sponsorlu tweetlerin hiçbir filtreden geçmeyerek kullanılması da akıllara bundan sonra mali suçlarla ilgili olarak sosyal medya sitelerinin daha kötü sonuçlar doğurabilecek suçlara zemin hazırladığı sorusunu da akıllara getiriyor. Twitter daha önce kripto paralarla ilgili reklamları yasakladığını açıklamıştı. Ancak aynı hassasiyeti bu tür kimlik avlarında göstermiyor.