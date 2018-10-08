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dolandırıcılığa alet oluyor

, ‘kimlik avı’ adı verilen dolandırıcılığa alet oldu. Müşteri bilgilerini ele geçirmek için kullanılan ‘geçmişe dönük aidatlarınızı almak için linke tıklayın’ konulu sponsorlu tweetlerde Merkez ve gibi kurumların adı ve logosunun kullanılmasına izin verildi

BARIŞ ERGİN
BARIŞ ERGİN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Twitter dolandırıcılığa alet oluyor
yayınladığı sponsorlu tweetler ile skandallara imza attı. Müşteri bilgilerini ele geçirmek için kullanılan bir tuzak olan 'geçmişe dönük aidatlarınızı almak için linke tıklayın' konulu tweetler sponsorlu olarak yayımlandı. Üstelik tweet hesabı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 'nın ve gibi kurumlarında adı ve logosu bu twettlerde kullanıldı. M-erkez Bankası adıyla ve Halkbank adıyla atılan tweetler Phishing (Kimlik Avı) yoluyla müşteri bilgilerini ele geçirip hesapları ele geçiriyor. 'Kredi kartı aidatınızı almak için bugün son gün' şeklinde gelen SMS'ler benzeri olarak buradaki linklere cevap verilmemesi gerekiyor. Tüketici dernek temsilcileri, bu tür linklere tıklandığında dolandırıcıların ağına düşüldüğünü belirtiyor. Twittter'a yapılan yorumlar sonrası bankaların gerçek adresleri de mention'lanınca bankaların da hareket geçtiği görüldü.

PARAYI VERENE AÇIK MI?
Ancak para karşılığı atılan sponsorlu tweetlerin hiçbir filtreden geçmeyerek kullanılması da akıllara bundan sonra mali suçlarla ilgili olarak sosyal medya sitelerinin daha kötü sonuçlar doğurabilecek suçlara zemin hazırladığı sorusunu da akıllara getiriyor. Twitter daha önce kripto paralarla ilgili reklamları yasakladığını açıklamıştı. Ancak aynı hassasiyeti bu tür kimlik avlarında göstermiyor.
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Twitter dolandırıcılığa alet oluyor
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