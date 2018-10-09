BAFRA İŞKUR MEGİP ile mesleki eğitimde istihdam için sahada

Bafra Öğretmenevinde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Oda Başkanı Aydın Ev, İŞKUR tarafından verilen teşvik ve desteklerden azami derecede faydalanıldığını, işbirliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılarak, bölgenin kalkınması için Mobilyacılar Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise, "Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüzün teşvik ve destekler konusunda işverenlerimizin taleplerine oldukça önem vermekte. İşverenlerimizi ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerinin yerinde görerek istihdama daha fazla nasıl katkı sağlayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Konuşmaların ardında İş ve Meslek Danışmanı Erdem Gökduman, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" hakkında İşverenlere sunum yaptı. Gökduman, işverenlerin çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabileceklerini, yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacağını belirtti.

