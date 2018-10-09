HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > BAFRA İŞKUR MEGİP ile mesleki eğitimde istihdam için sahada

BAFRA MEGİP ile de istihdam için sahada

Hizmet Merkezi ile Bafra Mobilyacılar Odası Başkanlığı arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde lerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü(MEGİP)” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 11:36
BAFRA İŞKUR MEGİP ile mesleki eğitimde istihdam için sahada

Bafra Öğretmenevinde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Oda Başkanı Aydın Ev, tarafından verilen teşvik ve desteklerden azami derecede faydalanıldığını, işbirliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılarak, bölgenin kalkınması için Mobilyacılar Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ise, "Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüzün teşvik ve destekler konusunda işverenlerimizin taleplerine oldukça önem vermekte. İşverenlerimizi ziyaret ederek sorun ve çözüm önerilerinin yerinde görerek istihdama daha fazla nasıl katkı sağlayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Konuşmaların ardında İş ve Meslek Danışmanı Erdem Gökduman, " ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" hakkında İşverenlere sunum yaptı. Gökduman, işverenlerin çalışan sayılarının yüzde 50'sine kadar kontenjan talebinde bulunabileceklerini, yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacağını belirtti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Compocket ne yapıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
BAFRA İŞKUR MEGİP ile mesleki eğitimde istihdam için sahada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN