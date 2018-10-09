Bakanlık 114 firmadan savunma istedi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürün denetlendi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü'nce, üreticiler nezdinde yürütülen resen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma istendi. Denetim süreçlerinin hız kesmeden devam ettiği ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımların uygulandığı belirtilen açıklamada döviz kurlarındaki yükselişlerin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı iddiasıyla fiyatlarını yükselten işletmelere karşı tüketicilerin korunması ve aynı zamanda haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.