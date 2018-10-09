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'ndan la mücadele programına tam destek

Hükümetin la mücadele programına da destek veriyor. İşte Doğuş Grubu'nun destek açıklaması...

Giriş Tarihi: 8.10.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 02:14
Doğuş Grubu'ndan enflasyonla mücadele programına tam destek

la mücadele ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadeledir. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun elele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesi zorunludur. Bu çerçevede olarak enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız.

Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız.

Enflasyonla mücadele programına iş dünyasından büyük destek

, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır. Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisiyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır.

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Doğuş Grubu'ndan enflasyonla mücadele programına tam destek
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