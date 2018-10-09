Küçük işletmelere ödeme kolaylığı

Eylül ayında 100 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan büyük firmalar için Finansal Yeniden Yapılandırma Programı başlatan Türkiye Bankalar
Birliği (TBB
), bu kez KOBİ
'ler için düğmeye bastı. TBB'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar, vadesi gelen taksitlerini, altı aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere toplam 24 aya kadar vadelendirebilecek. Bankalar 30 Nisan 2019'a kadar vadesi dolan kredileri "belli şartlar altında" vadelendirebilecek. YEP'LE RİSKLER AZALDI
TBB'den yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere ilişkin, takdiri üyelerine ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar alındığı anımsatıldı.
TBB Yönetim Kurulu'nun Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) görüştüğü belirtilen açıklamada, risklerin göreli olarak düştüğü, para ve sermaye piyasalarında oynaklığın azaldığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başladığı belirtildi. Açıklamada, alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağının öngörüldüğü, bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu vurgulandı. Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğinde kararlar alındığı bildirildi. YASAL TAKİP OLMAYACAK
Kararların üyeler ile paylaşıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmelerden; hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, iflas kararı bulunmayan, kredileri ilgili bankada yapılandırılmamış, kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borç
larını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019'a kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir." BÜYÜMEYE KATKI SÜRECEK
Açıklamada, uygulama için işletmelerin bankalara münferiden başvuracağı, taleplerin her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağı belirtildi. Esasen bankaların her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkânlar çerçevesinde tüm sektörler itibarıyla müşterilerine kredi kanallarını açık tuttuğu, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağladığı vurgulanan açıklamada, "Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir" denildi. VADELENDİRMENİN ŞARTLARI
Yasal takip işlemi başlatılmamış
Hakkında
iflas kararı alınmamış
Kredileri 30 Haziran 2018'den sonra ilgili bankada yapılandırılmamış
Kredileri vadelendirilmesi
halinde borçlarını
ödeme kabiliyeti
kazanarak işletme
sermayesini
güçlendireceği
kanaati oluşacak KGF DE DEVREYE GİRSİN
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bankaların KOBİ'lerin 15 milyon TL'nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, TBB'nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkânı en üst seviyede KOBİ'lere kullandırmalı" dedi. Avdagiç, "Şimdi Kredi Garanti Fonu'nun da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlaması çok yararlı olur" önerisini getirdi. GEREKİRSE YENİ KARARLAR ALIRIZ
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
, bankalara tavsiye kararının ilkine göre daha çok sayıda firmayı ilgilendirdiğini belirterek, 15 milyon TL'nin altında nakdi kredi borcu olanların bankacılık sektörünün toplam kredileri içindeki payının dörtte biri olduğunu söyledi.
Aydın, ihtiyaç olması durumunda bu tarz tavsiye kararlarını almaya devam edeceklerini ifade etti.
Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosunun uluslararası kriterlerin oldukça üstünde olduğunu kaydeden Aydın, sermaye açısından bir sorun olmadığının da altını çizdi. "Şu anda Türk bankacılık sisteminin bugünkü yapıyı sürdürecek hem likiditesi hem sermayesi mevcuttur" diyen Aydın, bankacılık sektöründe bugün için çok acil bir sermaye gereksinimi görmediğini belirtti.