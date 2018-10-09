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ü iklim değişikliğine

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Nobel ekonomi ödülü iklim değişikliğine
ü'nün bu yılki sahipleri, Amerikalı ekonomistler William D. ve Paul M. oldu. Nordhaus'un iklim ekonomisi ve Romer'in endojen büyüme teorisi çalışmaları sayesinde ödülü kazandıkları duyuruldu. Nordhaus'un iklim ekonomisi çalışması, iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan zararı, Romer'in endojen büyüme teorisi ise ekonomistlerin sağlıklı ekonomi büyüme oranını nasıl elde edeceklerini konu alıyor. İki ekonomistin modelinin iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı kaynak görevi gördüğü belirtildi
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Nobel ekonomi ödülü iklim değişikliğine
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