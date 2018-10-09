Son dakika haberi: Emekliye enflasyon zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar ocak ayında maaşlara yapılacak artış için merak içinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Her sene olduğu gibi bu yılda zamları belirleyecek en önemli etken enflasyon oranı olacak. 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranlarına bağlı olarak zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken, bu konu şimdiden trendler listesinin ilk sıralara tırmanmaya başladı. Daha önce aldıkları Temmuz zammı ve bayramda verilen iki ikramiye ile yüzleri gülen vatandaşlar için bu yıl Ocak zammında iyi bir maaş artışı bekleniyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaşlara yapılacak zam miktarı belli oldu mu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.