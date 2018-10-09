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Son dakika haberi: Emekliye mı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Son dakika | Ülke genelinde 12 milyonun aşkın emeklinin merak içinde beklediği Ocak mı ile ilgili detaylar ise netleşmeye başladı. Temmuz ayında aldıkları zam ile yüzleri gülen vatandaşlar, iki bayramda da ikramiye sahibi olmuşlar ve bu biner liralık ikramiyeler her sene tekrarlanacak şekilde verilmeye devam edecek. Bu yıl gerçekleşmesi beklenen Ocak zammı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken, daha şimdiden bu konu trendler listesinin zirvesinde yer almaya başladı. ve BAĞKUR emeklilerinin merak içinde beklediği zamlar ile ilgili detayları Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik. İşte SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.10.2018 08:19
Son dakika haberi: Emekliye enflasyon zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar ocak ayında maaşlara yapılacak artış için merak içinde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Her sene olduğu gibi bu yılda ları belirleyecek en önemli etken oranı olacak. 2018 yılının sında gerçekleşecek enflasyon oranlarına bağlı olarak zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken, bu konu şimdiden trendler listesinin ilk sıralara tırmanmaya başladı. Daha önce aldıkları Temmuz zammı ve bayramda verilen iki ikramiye ile yüzleri gülen vatandaşlar için bu yıl Ocak zammında iyi bir maaş artışı bekleniyor. Peki en düşük ne kadar olacak? Maaşlara yapılacak zam miktarı belli oldu mu? İşte tüm bu soruların yanıtlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.

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Son dakika haberi: Emekliye enflasyon zammı! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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