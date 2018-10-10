AB'den emisyon düşürme hazırlığı

AB ülkeleri, otomobil emisyon salınımının yüzde 35 düşürülmesine yönelik düzenleme konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, otomobillerin emisyon salınımlarını yüzde 35 düşürmeye yönelik düzenleme konusunda uzlaşı sağladı.

AB Konseyi, otomobil ve kamyon gibi taşıtlardaki karbondioksit emisyonu salınımlarını sınırlandıracak düzenlemede üye ülkelerin ortak tutum belirlediğini açıkladı.

Avrupa ekonomisinin öncü alanlarından olan otomotiv sektörünü etkileyecek düzenlemeye göre, otomobil ve kamyonların emisyon salınımları ilk etapta 2025 yılına kadar 2021 yılı seviyelerinin yüzde 15 altına indirilecek.

Otomobiller için emisyon salınımı 2030'da 2021 yılı seviyelerinin yüzde 35 altına, kamyonlar için de yüzde 30 altına düşürülecek.

Düzenlemeyle, elektrikli ve hibrit araçların kullanımına da destek verilecek.

Bu aşamadan sonra, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında konuyla ilgili ortak bir tutum belirlemek üzere müzakereler başlayacak.

Emisyon salınımının düşürülmesi konusunda AB Komisyonu'nun hazırlamış olduğu düzenleme teklifinde, söz konusu kesinti oranı yüzde 30 olarak belirlenmiş, AP Çevre Komitesi ise bunun yüzde 45 olmasını talep etmişti.

Avrupa otomobil sektörü ise yüksek oranda emisyon kesintisinin sektör yapısına uygun olmadığını ve yüksek hedeflerin yakalanamayacağını savunuyordu.