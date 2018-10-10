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Bakan Albayrak'tan Enflasyonla Mücadele programı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele programımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 01:52
Bakan Albayrak'tan Enflasyonla Mücadele programı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Enflasyonla Topyekun Mücadele programı hakkında paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımında "Sürecin sonunda Türkiye kazanacak" vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız koordinasyonunda, tüm bakanlıklarımızın katkısı ve özel sektörümüzün, bankalarımızın desteği ile başlattığımız, Enflasyonla Topyekun Mücadele programımız hayırlı uğurlu olsun. Bu büyük dayanışma sürecinin sonunda, bizler eminiz ki #TürkiyeKazanacak"

Bakan Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı gün içerisinde açıklamıştı. Albayrak, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. KDV iadeleri ile ilgili ödeme süreçlerini hızlandırıp yıl sonuna kadar neticelendireceğiz. Firmalar yıl sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulayacak. İsteyen firmalar enflasyonlamucadele.org.tr sitesinden ve bakanlığımızın sitesinden indirim kampanyasına katılabilecek." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! İşte Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

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Bakan Albayrak'tan Enflasyonla Mücadele programı paylaşımı
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