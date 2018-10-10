Bakan Dönmez: Konutlarımız ve iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Kömür İşletmeleri'nin Soma'daki ve Tunçbilek'teki sahalarının ihalelerini de gerçekleştirdik. Bu hafta ruhsat devir törenlerini de yapmak suretiyle yeni sahiplerine, özel sektöre devretmiş olacağız. Bunları devrederken kazan-kazan modeli üzerinde çalıştık" dedi.

"ELEKTRİK ÜRETMEK İÇİN KULLANABİLECEKLER"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çatı ve cephe uygulamasının önünü açan birtakım düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra hem konutlarımız hem iş yerlerimiz çatılarını elektrik üretmek için kullanabilecekler" dedi.