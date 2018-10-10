HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Pakdemirli: Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çok önemli

: ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çok önemli

ve Pakdemirli, " ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin potansiyeli gösterme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 19:47
Bakan Pakdemirli: Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çok önemli

ve Bekir Pakdemirli, ve arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, iki ülke arasındaki potansiyeli göstermesi açısından çok önemli olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, 'da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı'ndaki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Gordeyev ile görüştü.

Rusya'nın ülke için önemine işaret eden Pakdemirli, Rusya'yla iyi ilişkilerin tüm bölge için istikrar anlamı taşıdığına dikkati çekti. Pakdemirli, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 31 artışla 22,2 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, "Son dönemde özellikle ikili ilişkilerdeki gelişmelerle, Soçi'de iki ülke liderinin bir araya gelişiyle bu ilişkilerin daha da ileri gideceğini umuyoruz. İki lider tarafından 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi zikredildi. Bu 100 milyar dolarlık hedefin de potansiyeli gösterme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaretimizin önündeki kısıtlamaların kaldırılmış olmasını da çok önemsiyoruz. muafiyeti konusunda gelişme sağlanmasıyla bu hedefe daha hızlı şekilde yaklaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Pakdemirli, Moskova'ya 30'u aşkın iş insanıyla geldiğini bildirerek, "İlişkilerimizin iyileşmesinde katalizör olarak iş insanlarının daha fazla iş yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün ve yarın iş insanlarının yapacağı görüşmelerin, tarımsal anlamda işbirliğimizi artırmasını diliyorum." diye konuştu.

Gordeyev de iki ülke arasında tarım ve gıda sektörlerindeki işbirliğinin geliştirilmesi için Pakdemirli'nin öneri ve tekliflerini dinlemek istediğini belirterek, "Rusya ve Türkiye'nin tarım alanında işbirliği potansiyeli, mevcut düzeyle kıyasla çok daha yüksek. Biz Türkiye'ye ortak olarak kıymet ve değer veriyoruz." dedi.

Öte yandan , Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah El Rumaihi ile de görüştü.

Pakdemirli, temaslarının ardından fuardaki stantları da ziyaret etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Pakdemirli: Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çok önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN