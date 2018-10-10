"Enflasyonla mücadelede kazanan Türkiye olacaktır"

Ekonomide dengelenme ve normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğini ifade eden MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, üreticiler, sanayiciler ve ekonomi yönetimi olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin yeniden ivme kazanması için milli bir duruşla beraber güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"TÜM FİRMALARIN BU GÜÇLÜ MÜCADELEYE DESTEK VERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Bakan Albayrak'ın iş dünyasına yönelik dayanışma çağrısına sorumluluk bilinciyle destek vereceklerini belirten Başkan Erdal; "Yıllardır yerli ve milli politikaların sürdürülebilir olması söylemimizin önemi geldiğimiz noktada çok daha iyi görülmüştür. Yarınlara daha güçlü yürüyen bir Türkiye idealimizin gerçekleşmesi üretmekten geçer. Kamu başta olmak üzere yerli ve milli tüm değerlerimize gereken desteği vermeliyiz. Bizler de her biri sektöründe öncü üye firmalarımızla millet ve vatan önceliğiyle açıklanan programa yönelik çalışmalarımızı ivedilikle başlatıyoruz. Devletimizin yanında yer almaya ve elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Tüm firmaların da bu güçlü mücadeleye destek vermesini temenni ediyorum. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu, büyük fedakarlıklardan geçer" dedi.

"KDV İADELERİNİN HIZLANDIRILMASI FİRMALARIMIZA KAYNAK OLUŞTURACAK"

Sürdürülebilir bir mali dengenin sağlanması ve bütçe disiplininde tavizsiz bir politika izlenmesinin önemine değinen Başkan Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon, toplumun tüm kesimini etkilemektedir. Dolayısıyla tüm paydaşlarla sağlanan güçlü koordinasyon ve işbirliği ile büyük bir toplumsal dayanışma örneği sergileyerek bu mücadeleden galip geleceğimizi düşünüyorum. Enflasyonla mücadeleyle birlikte teknoloji üretimini sağlamaya, ihracatı artırmaya ve cari açığı düşürmeye yönelik çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Ekonomi yönetimi tarafından alınan yapısal ve makroekonomik önlemlerin yanı sıra iş dünyasının alacağı mikroekonomik önlemler de tamamlayıcı olacaktır. Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere bankaların yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapması ve bekleyen ciddi KDV iadelerinin hızlandırılması firmalarımıza kaynak oluşturacak, piyasaları ve firmalarımızı oldukça rahatlatacaktır. Enflasyonla mücadelede kazanan hiç kuşkusuz Türkiye olacaktır"