Eti Alüminyum Avrupa’da ilk 4 arasına girecek

Türkiye
'yi
savunma sanayisinde devler ligine sokacak haber, alüminyum üretimi konusunda ülkenin tek entegre tesisi olan, 2005'te kapanmak üzereyken özelleştirilerek Cengiz Holding
bünyesine geçen Eti Alüminyum
'dan geldi. Seydişehir'deki Eti Alüminyum'un Genel Müdürü Mehmet Arkan
, planlanan 560 milyon dolarlık yatırımla toplam yatırım miktarının 1 milyar 100 milyon dolara ulaşacağını belirtti. Eti Alüminyum'un sektöründe Avrupa'da ilk dört, dünyada sekiz üretici arasına gireceğini belirten Arkan, "Tesislerde şu anda 2 binin üzerinde çalışanımız var. Yeni yatırım tamamlandığında bin 100 kişi daha istihdam
ederek 3 bin 100 kişiye ulaşacağız. Dolaylı istihdamla birlikte en az 15 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız. Eti Alüminyum 250 milyon dolarlık alüminyum ithalatının önüne geçiyor. Demek ki, 10 yılda ortalama 2.5 milyar dolar ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla yılda 550 milyon dolarlık ithalatı önleyeceğiz. Türkiye'nin ithalata fren yaptıracak yatırımlar yapması gerekiyor" dedi.
ARKAN, sözlerine şöyle devam etti: "Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. 'Şeffaf zırh'ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Savunma sanayisi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk" dedi.