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Eti'den indirim kampanyasına destek

Eti, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na verdiği destek kapsamında yıl sonuna kadar ürünlerinin fiyatlarını sabitleyeceğini, seçili ürünlerde ve satış noktalarında ise belirli oranda indirim yapacağını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 23:03
Eti'den indirim kampanyasına destek

Eti, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na verdiği destek kapsamında yıl sonuna kadar ürünlerinin fiyatlarını sabitleyeceğini, seçili ürünlerde ve satış noktalarında ise belirli oranda indirim yapacağını duyurdu.

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, şirketin, yarım asrı aşkın dönemde 'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına aralıksız hizmet ettiği belirtilerek, Türkiye'nin geleceğine olan inançla şirketin, üzerine düşen sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

"Bu doğrultuda, Hazine ve tarafından başlatılan programı, yıl sonuna kadar ürünlerimizin fiyatlarını sabitleyerek, hatta seçili ürünlerde ve satış noktalarında belirlenmiş olan oranda yapacağımız indirimlerle destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denilen açıklamada, enflasyonla mücadele seferberliğinin Türkiye ekonomisine olumlu yansımalarının en kısa sürede görülmesinin temenni edildiği kaydedildi.

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