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- otoyolunun % 95’i tamamlandı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
ile arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı. Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze- Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dahil) 12.6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20, Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalar sürüyor. Projede toplam 7 bin 143 personel görev yapıyor ve bin 690 iş makinesi çalışıyor.
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İstanbul-İzmir otoyolunun % 95’i tamamlandı
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