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'nın biletleri satışa açılıyor

() için bilet satışlarına birkaç gün içinde başlayacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:24
İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

() için bilet satışlarına birkaç gün içinde başlayacak.

Dev merkezin resmi açılış sonrası THY, tarifesini düzenleyebileceği bazı iç ve dış seferleri buradan yapacak.

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Satışa açılacak hatlar arasında İzmir, Adana, AnkarAntalyalya, Bakü ve KKTC'ye olan bazı seferler bulunuyor.

Yeni Havalimanı'nın yolcu payının yüzde 70'i Türk Hava Yolları'nın olacak.

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Yeni Havalimanı'na büyük taşınma ise 30-31 Aralık'ta yapılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar ISL kodunu kullanacak. Bu tarih sonrası ise IST kodunu alacak.

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İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor
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