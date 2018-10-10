Türkiyekazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye
Kazanacak" sloganıyla hazırlanan 'Enflasyonla
Topyekûn Mücadele Programı'nı İstanbul Kongre Merkezi
'nde açıkladı. Buna göre, yüzlerce marka, binlerce üründe yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapıyor. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam
yapılmayacak. KDV
iadelerinin ödenme süreçleri hızlandırılıyor. Bankalar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faiz
le kullandırılmış ticari kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacak. Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için Hal Yasası'nda değişiklik yapılacak. Komisyonculuk kaldırılacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edilmesi için ürün gözetim mekanizması süreci çalışması başlatıldı. Stokçulukla etkin mücadele edilecek. 81 MİLYON OMUZ OMUZA VERMELİ
Bakanlar, iş insanları ve bankacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak
, göreve geldikleri ilk günden bu yana politikaların en başına enflasyonla mücadeleyi koyduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Her seferinde enflasyon ile mücadele ve fiyat istikrarının tek başına kurumların, bakanlıkların ya da devletin yürütebileceği bir mücadele olmadığını söyledik. En büyük holdinglerimizden, sanayicimize, perakendecilerimizden küçük esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza kadar 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa bu işin hep bir tarafı eksik ve yarım kalacaktır. Bu yüzden programın adını 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele' koyduk. Bu mücadele öyle bir mücadele ki, sonunda tüm Türkiye kazanacak." GÖNÜLLÜ KATILIM, ALT LİMİT % 10
Bakan Albayrak, firmalardan asgari tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapmalarını istediklerini ifade ederek, katılımın zorunlu olmadığını belirtti. Albayrak, "İndirimlerin yıl sonuna kadar sürdürüleceği konusunda mutabakata vardık. Bu bir gönüllü kampanya. Yüzde 10 indirim alt limit. Firmalar bunun üzerine ne kadar çıkarsa, destekleri ne kadar fazla olursa, milletimizin teveccühü de o oranda yüksek olur" diye konuştu. İndirim kampanyası için logo hazırlandığını söyleyen Albayrak, "Bu logo ile dükkânlarımızı, ürünlerimizi, caddelerimizi, AVM
'lerimizi adeta süsleyeceğiz. Yansıtılacak indirimler, halihazırda yapılan kampanyalara ek olacak. Burada enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var" dedi. SPEKÜLATİF ATAKLAR PÜSKÜRTÜLDÜ
Türkiye'nin
ağustosta doğrudan para birimi ve ekonomisine ilişkin spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Albayrak, "Ekonomi yönetimi tüm paydaşlarıyla birlikte güçlü bir koordinasyonla etkin bir mücadele içerisine girdi. Alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlendi, spekülatif ataklar ağustos ve eylülle birlikte püskürtüldü" dedi. Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmediğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nda ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır" şeklinde konuştu. "Şimdi sıra kur dalgalanmalarının geçtiğimiz 2 ay süresince olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamak" diyen Albayrak, spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan tablonun hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. VATANDAŞLARA ÇAĞRI YAPTI
Bakan
Berat Albayrak, vatandaşlara da market ve AVM'lerde indirim logosu taşıyan ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunurken, "Bu mücadeleye omuz verin. Sadece birkaç günlük görüşme ile binlerce firmamız 'topyekün mücadelede bende varım' dedi. 81 milyon Türkiye olarak bu suni süreci de geride bırakacağız. Türkiye 'Büyük Güçlü Türkiye' yolculuğunda ok yaydan çıkmıştır" dedi. PROGRAMDA NELER VAR? ELEKTRİK VE GAZA ZAM YOK
Dünyada çok sıradışı bir durum olmazsa, elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacak. YÜZDE 10 İNDİRİM KAMPANYASI
Enflasyonla mücadele hareketine katılan tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim kampanyası üzerinde mutabakata varıldı. İndirim kampanyasında enflasyon sepetindeki tüm kalemler olacak. KDV İADESİ MÜJDESİ
KDV iadelerinin ödenme süreçleri hızlandırılıyor. Yıl sonuna kadar başvurular neticelendirilecek. 2019 başından itibaren, başvurudan sonraki 10 gün içinde KDV iade talebinin yüzde 50'si inceleme beklenmeden ödenecek BANKALARDAN FAİZ İNDİRİMİ
Bankalar, 10 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere, firmalara 1 Ağustos'tan itibaren yüksek faizle kullandırılmış ticari kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacak. Belirtilen dönem için bir faiz iadesi olmayacak. SEBZE-MEYVEDE KOMİSYONCULUK BİTECEK
Sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlaması için Hal Yasası'nda değişiklik yapılacak. Bu ay itibarıyla yasa Meclis'e gelecek. Komisyonculuk kaldırılacak. FİYAT DALGALANMASINA YAKIN TAKİP
GIDA ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edilmesi için ürün gözetim mekanizması süreci çalışması başlatıldı. Vatandaşlar ALO175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurabilecek. Stokçulukla etkin mücadele edilecek. İNTERNET SİTESİ KURULDU
Program
kapsamında bakanlık "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesi kurdu. Bakan Albayrak, vatandaşların internet sitesinden mücadeleye destek veren firmaları tek tek takip edebileceğini vurgulayarak, "www.enflasyonlamucadele.org.tr adını verdiğimiz bu site bugün itibarıyla binlerce rakamı buldu. Eğer ulaşamadığımız firmalarımız bu kampanyaya katılmak isterlerse, sitemiz veya bakanlığımız üzerinden başvuru yapabilir, katılım sağlayabilir" dedi.