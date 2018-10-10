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'ten ' 'na destek

'ten yapılan açıklamada ' Topyekun 'na destek verildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 12:46
Yıldız Holding'ten 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Holding'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı için 75 yıllık yerli ve milli markamız Ülker Bisküvi ile ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları, diğer uygun sektörlerde ve belirli ürünlerimizde tüm Türkiye'de satış noktalarıyla anlaşarak, çeşitli kampanyalarla destekleyerek indirim yapıyoruz. Enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için verimli üretim, israfı önleme yolunda gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye için, ülkemiz için bugün ve her zaman halkımızın yanındayız.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

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Yıldız Holding'ten 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek
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