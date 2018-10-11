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Dolar fiyatları bugün ne kadar? euro ve burada…

Euro ve dolar fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren kurlarında iyi derecede bir düşüş yaşanmakta. Hal böyleyken bireylerin ilgisi de bu yöne kaymış durumda. Çok sayıda internet üzerinden 'Euro ve dolar fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:29
Dolar fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim euro ve dolar kuru burada…

Dolar ve euro fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren düşüş yaşanmaya başladı. Durumun böyle gerçekleşmesinden sonra vatandaşların ilgi ve alakası da bu yöne kaymış durumda. Birçok kişi dolar ve euro fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu konu şimdiden trend listelerinin ilk listesinde kendine yer bulmaya başladı bile. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak yine kurları fiyatlarında en doğru ve güncel bilgileri sizler için hazırladık.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Dolar sabah saatlerinden itibaren düşüş içerisinde ilerlerken şu dakikalarda 5.96 civarında işlem görmeye devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'da dolar da olduğu gibi düşüş yaşamaya devam ediyor. Şuanda 6.91 civarında seyrediyor.

piyasalar
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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 11 Ekim euro ve dolar kuru burada…
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