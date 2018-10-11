İndirim seferberliği çığ gibi büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na katılan kurum sayısı bir günde 100'ü aştı. Firmalar, yılbaşına kadar zam yapmayıp asgari yüzde 10 indirim uygulayacak. TMSF'DEN TOPYEKUN MÜCADELE
Seferberliğe Türkiye'nin en büyük holdingi olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tüm şirketleriyle katılma kararı aldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende ve hizmet sektöründeki paydaşlarımızla programa katılıyoruz" dedi. Bugünden itibaren Boydak Holding
markalarından İstikbal, Bellona ve Mondi'de en az yüzde 10 indirim yapacaklarını açıklayan Gülal, Aydınlı Grubu'nda da Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo'nun da bu sürece katılacağını belirtti. Gülal, "Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Uğur Soğutma firmamız bu kampanyanın içerisinde yer alacak. Mobilya sektörünün önemli aktörlerinden Alfemo, eşarp firması Aker de bu kampanyaya katılacak" bilgisini verdi. PERAKENDECİ EK İNDİRİM YAPTI
Sabancı Topluluğu, Koç Holding
, Doğuş Grubu
, Boyner Grup, Migros, A101, BİM'in ardından dün de Yıldız Holding
açıklama yaptı. Ülker Bisküvi
, ŞOK Marketler, Bizim Toptan Satış Mağazaları'nda indirim yapacak. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, yüzde 40 indirime ek olarak kampanya kapsamındaki yüzde 10'la enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını söyledi. Eti Holding ve Atasay da seferberliğin sonuna kadar destekçisi olduklarını kaydetti. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, bugün itibarıyla indirimi rafa yansıtmaya başlayacaklarını, ek indirim konusunda da çalışmalara başladıklarını söyledi. Onur Marketler ile MediaMarkt da programa destek verdi. Konya
Şeker'dan yapılan açıklamada da Torku markalı ürünler içinde maliyet analizleri çerçevesinde indirime gidileceği bildirildi. MOBİLYACILAR EN AZ "YÜZDE 10" DEDİ
MOBILYA Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, "Federasyon bünyesindeki firmaların kampanyaya en az yüzde 10 aktif destek vereceğini açıkladı" dedi. Modoko da ürünlerde asgari yüzde 10 indirim uygulanacağı bildirildi. OTOBÜS BİLETLERİ DÜŞÜYOR
TÜM Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Otobüs firmlarıyla en kısa zamanda toplanıp, konuyu görüşeceğiz. Firma temsilcilerimizin görüşleri doğrultusunda biletlere yüzde 10'dan fazla indirim yapılacak" dedi. KONUT SEKTÖRÜ DE GİRİYOR
İNDIRIM seferberliğine inşaat sektörü de katılıyor.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Biz elimizi taşın altına koyup 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyasını başlattık. Kampanya 31 Ekim'de bitiyor. Sonra yüzde 10 indirimle devam edeceğiz" dedi. RESTORANLAR KAMPANYAYA DESTEK VERDİ
TURİSTİK Restoran İşletmecileri Derneği de kampanyaya katılma kararı aldı. Tarihinde ilk kez böyle bir kampanyaya katılacak olan restoranlar da indirim yapmayı planlıyor. OTELCİLER İNDİRİME BAŞLIYOR
TÜRKIYE Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, "Programa sonuna kadar destek vereceğiz. Burası bizim ülkemiz. Her türlü fedakârlığa hazırız. Yüzde 10, gerekiyorsa daha fazla indirimle bu programda yerimizi alacağız ve bütün gücümüzle destekleyeceğiz" dedi. DAMAT TWEEN BAŞLADI
Kampanyaya yüzde 20 indirimle katılacağını açıklayan Damat, Damat Tween, D'S Damat markalarının çatı kuruluşu Orka Holding, dün itibarıyla bu kampanyayı vitrinlerine yansıttı ANADOLU'DAN BÜYÜK DESTEK UŞAK:
Belediye Başkanı Nurulllah Cayan, belediye sosyal tesisleri ile UTAŞ Uşak
spor ürünlerinin satıldığı Aşigo Store'de fiyatları yüzde 10 indirdiklerini bildirdi. GAZİANTEP: Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârı Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve ilgili oda başkanlıklarınca başlatılan ortak çalışmayla kurumlar yüzde 10 indirime gitti. KONYA:
Konya Büyükşehir Belediyesi su bedelleri, otoparklar, Beysu ve belediyenin işlettiği restoranlarda yüzde 10 indirim yapacak. ŞANLIURFA:
Şanlıurfalı manav Ahmet Taplamacı, meyve-sebzeleri yüzde 10 indirdi. KONYA:
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, destek kapsamında KOSKİ'nin tüm su abonelerinin su bedelleri ile KAFEM, Konya Mutfağı, otopark ücretleri ve Beysu'nun sattığı sularda yüzde 10'luk indirim yapılacağını söyledi. SAMSUN: Samsun
'da market sahibi olan Ümit Hakalmaz da bütün ürünlerde yüzde 10 indirim uyguladı. İZMİR: İzmir
'de 23, Aydın'da 4 mağazası bulunan Başdaş marketler zinciri de yılsonuna kadar 100 üründe en az yüzde 10 olmak üzere yüzde 20'ye varan indirim yaptı. Halit TURAN / Mehmet YILDIRIM / Murat ALHAN/ Mehmet BONCUK/ Ceyhan TORLAK
/ SABAH