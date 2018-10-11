Haberler Ekonomi Haberleri İndirim seferberliği çığ gibi büyüyor

İndirim seferberliği çığ gibi büyüyor Bakan Albayrak’ın açıkladığı indirim kampanyasına katılanların sayısı bir günde 100’ü aştı. TMSF kendisine bağlı tüm şirketlerle kampanyaya katılırken Kiğılı, Metro ve Torku gibi birçok şirket % 10 indirim taahhüdünde bulundu

Giriş Tarihi: 11.10.2018