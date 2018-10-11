Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 11 Ekim

Toplumun ortak değerleri, alışkanlıkları ve hafızası kültürü oluşturur bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere ilk olarak altın armağan edilir. Bu alışkanlık karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşma ve bütünlüğün sağlanmasına da yardımcı olur. 11 Ekim altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini derlediğimiz haberimizde en güncel gram altın, çeyrek altın fiyatlarını da gözlemleyebilirsiniz. Piyasalarda yaşanan değişimler de vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisini arttırdı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?