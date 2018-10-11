Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan G-20 paylaşımı

"Bali'de düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, ekonomi diplomasimiz açısından oldukça verimli geçti" diyen Albayrak açıklamasında, "ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile birebir gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Programımızı ve küresel yatırımcının ülkemize olan güvenini artıracak politikalarımızı paylaştık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, "Bali'de Bankalar Birliğimiz tarafından düzenlenen resepsiyonda da, çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, bankacılık sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımları paylaştık." dedi.