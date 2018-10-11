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Son dakika haber: e yapılacak ile detaylar burada! Asgari ücret zam.. Ocak 2019 asgari ücret kaç TL olacak?

6 milyonu aşkın çalışanın beklediği sevindirici haberin detayları gelmeye başlıyor. Milyonlarca li çalışan internet üzerinden asgari ücrete gelecek olan ları araştırmaya başladı. 2019 Ocak Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılacak olan son dakika zamla ilgili araştırmalarını hız kesmeden devam eden çalışanlar için detaylar yavaş yavaş belli oluyor. asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Giriş Tarihi: 11.10.2018 07:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 07:01
Son dakika haber: Asgari ücrete yapılacak zam ile detaylar burada! Asgari ücret zam.. Ocak 2019 asgari ücret kaç TL olacak?

'de 6 milyonun üzerinde li çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında ücret mı ne kadar olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili araştırmaları hız kesmeden sürdüren çalışanlar için ilk detaylar netleşmeye başladı. in netleşmeye başlanacağı tarihin Aralık ayında olması bekleniyor. Asgari ücret mı ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

2019 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ile ilgili çalışanların araştırmaları sürerken diğer yandan talepleri ise 2000 lira olması yönünde. Bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden çağrılar yapan milyonlarca işçiyi sevindiren bir diğer detay ise 2019 Mart ayında yerel seçimlerin olması yönünde umutlu bakabiliyorlar.

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Son dakika haber: Asgari ücrete yapılacak zam ile detaylar burada! Asgari ücret zam.. Ocak 2019 asgari ücret kaç TL olacak?
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